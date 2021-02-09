Депутат Госдумы: в России введут новые выплаты перед выборами

Сумма 500 млрд рублей, о которой ранее говорили в СМИ, не окажется критической для бюджета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Перед осенними выборами в Госдуму власти введут новые социальные выплаты для граждан, но в приоритете получателей будут силовики. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы, экс-министр труда РФ Сергей Калашников.

Ранее Reuters сообщил, что российское правительство готовит новый пакет соцпомощи объемом примерно 500 млрд рублей. Это, как отметило издание, нужно, чтобы решить проблемы недовольства падением уровня жизни перед осенними выборами в Госдуму.

В правительстве отметили, что поддержка граждан носит долгосрочный и системный характер, а инструментарий властей постоянно расширяется. По мнению Калашникова, выплаты действительно будут, но прежде всего на них могут рассчитывать силовики. «Я думаю, власть будет вынуждена ввести выплаты, чтобы обеспечить голосами „Единую Россию“. Выплаты будут рассчитаны на широкий круг, в приоритете будут силовики», — сказал Калашников.

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Олег Шеин считает, что сумма в 500 млрд рублей, о которой ранее говорилось в СМИ, не окажется критической для бюджета. «Мы как европейская страна видим, что наши соседи получают совсем другие деньги. У них налоги составляют 40-45%, а в России — 32%. То есть девять триллионов рублей — это недоборы в российский бюджет. Я не говорю о том, что наш бюджет не полностью осваивается, в прошлом году четыре триллиона не было освоено», — сказал Шеин. Он отметил, что государству нужно пересмотреть политику по отношению к корпорациям, налоговым льготам. Также властям необходимо пресечь любые офшорные схемы, отметил депутат.