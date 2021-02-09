Политологи раскрыли стратегию Японии по возвращению Курил

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, россия, япония, флаг
Япония продолжит переговоры с Россией в том же ключе, что и раньше, считают политологи Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Япония продолжит политику возвращения Курильских островов, однако не будет менять саму тактику переговоров. Об этом URA.RU заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Японии, заведующий кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов и политолог, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

Ранее японские журналисты выразили мнение, что военное усиление Москвы на Курильских островах и введенный в России запрет публичных призывов к отчуждению территорий вынуждают Токио отказаться от прежней стратегии в территориальных переговорах с российской стороной, пишет телеканал 360. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что власти продолжат переговоры с Россией по решению территориальных проблем. При этом эксперты отмечают, что причиной таких публикаций в СМИ стал политический кризис в стране, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Правительство Японии продолжит придерживаться той политики, которая проводилась в отношении России премьер-министром [Синдзо] Абэ. Он проводил двухтрековую политику. Первое — ведение переговоров по мирному договору. Второе — развитие всесторонних отношений с Россией. Сейчас из-за пандемии определенная пауза есть в проведении переговоров по мирному договору. Но, тем не менее, правительство Японии продолжит эту линию», — пояснил URA.RU свою точку зрения Панов.

Ярулин также считает, что Япония не поменяет свою тактику. «Япония не будет заявлять, что меняет свою тактику или стратегию по отношению к России, что какие-то новые требования выдвигаются. Они очень дипломатичны. Но они будут очень жестко настаивать на своей главной претензии», — заявляет он. Политолог также считает, что премьер Есихидэ Суга захочет войти в историю как человек, вернувший Курилы Японии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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