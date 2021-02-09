Политологи предупредили о новой волне репрессий в Белоруссии

Дмитрий Болкунец считает, что Александр Лукашенко начнет проводить жесткие репрессии в Белоруссии Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Власти Белоруссии начнут проводить жесткие репрессии после новости о том, что оппозиция финансируется странами Запада. Об этом в беседе с URA.RU рассказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Ранее политолог Алексей Дзермант заявил, что штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской спонсируют власти США, Литвы и Польши. Политолог подчеркнул, что белорусская оппозиция не может существовать на средства, полученные от пожертвований граждан Белоруссии.

«[Президент Белоруссии Александр] Лукашенко будет закручивать гайки, начнутся новые репрессии. Он даже может ликвидировать самых буйных оппозиционеров», — поделился Болкунец. По его словам, новые репрессии будут оправданы тем, что Запад вмешивается во внутренние дела страны.

Болкунец считает, что власти Белоруссии будут требовать экстрадиции представителей оппозиции из соседних стран. При этом будут применяться жесткие методы переговоров, уверен политолог.

Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в разговоре с URA.RU также выразил мнение об ужесточении политического режима в Белоруссии. «После новостей о финансировании оппозиции из-за границы начнутся репрессии со стороны власти. Они могут применять любые средства против митингующих», — уверен Гращенков. Он подчеркнул, что Лукашенко будет перекрывать каналы финансирования оппозиции, что, по его мнению, обернется новыми протестами.

Ранее Болкунец заявил, что мировое сообщество признает политический режим Лукашенко террористическим. Это произойдет после публичных обвинений в убийствах граждан Белоруссии и других стран, считает он.