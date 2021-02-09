Источник: главу парка Маяковского в Екатеринбурге вызвали в МВД

Проверка в ЦПКиО может отразиться не только на Екатерине Кейльман, но и Илье Маркове (слева) Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Директор екатеринбургского Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского (ЦПКиО) Екатерина Кейльман посетила отдел полиции №7 Октябрьского района города, сообщил источник URA.RU в городских структурах власти. По словам собеседника агентства, это связано с проверкой городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) УМВД РФ по Екатеринбургу.

Речь идет о проверке, запущенной силовиками еще в декабре 2020 года. Тогда URA.RU сообщало, что прокуратура Октябрьского района выясняла детали сделки между ЦПКиО и фирмой «Новые городские развлечения» (якобы связанной с окружением Кейльман) по установке колеса обозрения. «Материалы прокуратуры были переданы в ОЭБ и ПК, и в январе Кейльман вызывали на разговор», — поделился инсайдер.

По неподтверждённым сведениям, помимо Кейльман, сотрудники полиции общались с ее заместителем Андреем Ясюковичем (которого источники URA.RU называют креатурой начальника городского управления культуры Ильи Маркова) и помощником Павлом Зубакиным. Сама Кейльман в разговоре с корреспондентом заявила, что эта информация не соответствует действительности. В адрес начальника ОЭБ и ПК УМВД РФ по Екатеринбургу Сергея Ползунова направлен запрос на комментарий, к моменту публикации ответ на него не поступил.

По словам другого источника URA.RU, знакомого с ситуацией, в ближайшее время Екатерина Кейльман может быть отправлена в отставку новым главой города Алексеем Орловым. «А поскольку одним из сторонников назначения Кейльман на пост директора [парка] был Марков, то кадровые перестановки могут коснуться и его», — говорит он. «Я не в курсе», — сказала Кейльман в ответ на вопрос URA.RU по теме. Дозвониться до Ильи Маркова не удалось.