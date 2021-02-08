Александр Кузнецов заявил, что не в курсе судебного разбирательства Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший глава Пермского района Александр Кузнецов подписал соглашение, ставшее предметом судебного спора. Информация отражена на сайте Арбитражного суда края. Указано, что в суд обратилось финансово-экономическое управление районной администрации.

«Доводы истца (финансово-экономического управления) сводятся к тому, что глава района не думал, когда подписывал спорное соглашение, что, в принципе, не допустимо в данных взаимоотношениях», — отмечается в определении суда. Речь идет о соглашении между администрациями Пермского района и Юго-Камского поселения, которое отменил Кузнецов.

Согласно ему, вопросы организации электро-, тепло-, газо-и водоснабжения поселения решали районные власти. При этом Юго-Камский получил более 5 млн рублей «для исполнения переданных по соглашению полномочий». Финансово-экономическое управление мэрии обратилось в суд с требованием признать соглашение недействительным и обязать поселение вернуть району деньги. Однако суд в заявленных требованиях отказал.

В беседе с корреспондентом URA.RU Кузнецов заявил, что не видел данного документа, поэтому не может его комментировать. Получить оперативный комментарий главы финуправления администрации Пермского района Татьяны Гладких не удалось, ее не оказалось на месте.

Кузнецов ушел с поста главы в ноябре прошлого года. Тем не менее в руководстве края уверены, что экс-мэр продолжает влиять на новое руководство района. Также источник URA.RU не исключал, что Кузнецов будет активно участвовать в выборном процессе в Кунгуре. Сам экс-мэр данную информацию опровергал.