Команда бывших пермских политиков объединяется перед выборами

Экс-глава Пермского района Александр Кузнецов отрицает свое участие в политике Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Пермском крае перед выборами в думу Кунгурского муниципального округа стали объединяться бывшие политики. Об этом рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что когда-то политические тяжеловесы собираются вести игру против краевой администрации.

«В Кунгуре против краевой власти и их кандидатов будут вести борьбу [экс-вице- премьер Роман] Кокшаров, [экс-кандидат в губернаторы Александр] Репин и [экс-глава Пермского района Александр] Кузнецов», — сообщил URA.RU инсайдер. Он утверждает, что к этой команде собирается присоединиться еще руководитель агрофирмы «Труд» из Троельги Владимир Юшков.

«Надо, чтобы к этой братии присоединись еще [бывший депутат заксобрания Константин] Окунев с [экс-депутатом Госдумы Павлом] Анохиным, тогда будет полный набор», — добавил другой собеседник URA.RU в краевой администрации. Он пояснил, что серьезно эту команду не воспринимают.

В беседе с корреспондентом URA.RU Репин и Кузнецов опровергли создание какого-либо заговора. «Я — пенсионер. Отстаньте от меня», — сказал Кузнецов. «Я — хозяйственник и не занимаюсь политикой», — пояснил URA.RU Репин. Кокшаров и в агрофирме «Труд» на звонок агентства не ответили. В пресс-службе краевой администрации от комментариев воздержались.

URA.RU рассказывало, что у Репина до конца февраля собираются отобрать землю в Кунгурском районе, а 28 января в его офисы пришли сотрудники ФСБ. Кокшарова судят за превышение должностных полномочий и он уже переложил ответственность на министра экономразвития РФ Максима Решетникова. Губернатор Дмитрий Махонин сравнил Кузнецова с тенью отца Гамлета, а суд отменил решение подконтрольных Кузнецову депутатов. Выборы в Кунгуре пройдут с 9 по 11 апреля 2021 года.