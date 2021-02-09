Кремль ответил на вопрос об индексации пенсий работающим

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Правительство РФ представило свои предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам в срок, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Правительство РФ представило в срок свое «поливариантное видение» по решению вопроса индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Правительство в срок представило свое видение, видение это поливариантное. Наши экспертные подразделения в администрации президента будут рассматривать предложенные варианты», — сказал Песков журналистам во время конференц-колла. По его словам, работа в этом направлении еще продолжится. Кремль будет принимать решения по этому вопросу совместно с правительством РФ, подчеркнул Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны до 1 февраля представить ему предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. В Совете Федерации предположили, что на индексацию могут потратить около девяти миллиардов рублей, пишет агентство Nation News. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что пенсии в России в 2021 году проиндексированы выше уровня инфляции, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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