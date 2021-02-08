Курганцы пожаловались на работу горячей линии депздрава

По словам одного из местных жителей, ждать ответа от колл-центра приходится по 15 минут (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Курганской области сообщили, что им приходится по 15 минут ждать ответа от специалистов горячей линии регионального департамента здравоохранения. Об этом они рассказали в комментариях под постом в instagram-аккаунте главы региона Вадима Шумкова.

«Единый колл-центр для всех больниц неэффективен абсолютно, ждать ответ приходится по 15 минут. Раньше было намного удобнее, звонишь в конкретную больницу и все выясняешь. Если можно, то уберите единый колл-центр», — написал пользователь vnbrn_vc. «Еле дозвониться, а потом еще и не получить ответ, зачем это сделали, непонятно», — добавила пользовательница anna_stennik84.

Автору обращения ответили представителя областного депздрава. «Для улучшения работы горячей линии, руководителю колл-центра указано на актуализацию информации, относящейся к деятельности медицинских организаций, и контроль за своевременным инструктажем операторов», — ответили в ведомстве. Представители департамента добавили, что данный вопрос дополнительно проработают.

В конце 2020 года в Курганской области появилась служба приема жалоб по вопросам некачественной медпомощи. Позже губернатор Вадим Шумков предложил главврачам общаться с пациентами через мессенджеры.