Финансисты предрекли массовую потерю средств маткапиталов

Снятие части ограничений по использованию материнского капитала сократит серый рынок обналичивания Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россияне рискуют потерять средства материнского капитала, если их разрешат инвестировать. Таким мнением с URA.RU поделились инвестиционный менеджер «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин и финансовый консультант, гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина.

В России предложили разрешить использовать средства маткапитала для инвестирования. В частности речь идет о специальных банковских или брокерских продуктах, таких как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.

«Да, скорее всего [вложение маткапитала в инвестиционные инструменты — прим. ред.] приведет к потере всего капитала, в некоторых случаях частично. Если вы хотите получить доходность, то вы обязаны нести риск. Одного без другого не бывает», — сказал Нигматуллин. При этом, он отметил, что воплощение данной инициативы может привести к сокращению серого рынка по обналичиванию средств маткапитала.

Никитина согласна, что разрешать вкладывать средства материнского капитала опасно. По ее словам, в своем большинстве люди пока не обладают высоким уровнем финансовой грамотности. В качестве более безопасных инструментов она назвала ПИФы (паевые инвестиционные фонды). «Нужно сделать условие, чтобы эти деньги нельзя было достать, например, в течении 10 лет», — предложила эксперт. Нигматуллин добавил, что по его мнению наименее рискованно вкладывать средства в облигации федерального займа.

«Для вложения маткапитала наиболее подходящий вариант — это покупка жилья», — подытожила Никитина. Она предположила, что с помощью данной инициативы государство пытается перераспределить средства, уводя их с рынка недвижимости на фондовый рынок.

В 2021 году при рождении второго ребенка семье полагается 639 тысяч рублей, если первый ребенок родился в период с 1 января 2020 года и на него не получали выплату, передает агентство Nation News. В противном случае объем маткапитала составит 155 тысяч рублей.