Губернатора ждут на банкете в честь мэра Екатеринбурга. Для этого ему придется изменить планы

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Заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга, куйвашев евгений, орлов алексей
Считается, что идея с назначением Алексея Орлова (слева) мэром принадлежит именно Евгению Куйвашеву (справа) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев должен стать главным гостем инаугурации новоизбранного мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, сообщил источник URA.RU, знакомый с ходом подготовки церемонии. При этом в начале недели, по информации URA.RU, в графике главы региона на 17:00 10 февраля значилось другое мероприятие. Сейчас Куйвашев находится в Москве.

«Не будет ничего сверхъестественного, инаугурация пройдет скромно. Главное ведь клятву произнести. Ждем губернатора, депутатов гордумы, заместителей главы города, глав районов. Может, придет кто-то из силовиков», — описал подготовку к фуршету инсайдер. Представитель Евгения Куйвашева Анна Шкерина сказала URA.RU, что «губернатор примет участие в церемонии, если позволит рабочий график».

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По последней информации, инаугурация пройдет на пятом этаже мэрии (хотя еще несколько часов назад планировалось, что местом будет столовая на первом этаже). Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян поделилась, что церемония будет закрыта для СМИ — доступ в небольшое помещение получат сотрудники департамента информполитики региона, ДИП города, телевизионщики и фотографы. Для остальных будет вестись онлайн-трансляция, уточнила Мкртчян.

Инаугурация Алексея Орлова, избранного мэром на заседании гордумы 9 февраля, станет первой для Екатеринбурга за 13 лет. В последний раз подобную церемонию проводил экс-мэр, а ныне сенатор Аркадий Чернецкий в марте 2008 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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