Уволенная свердловская чиновница обвинила мэра в расправе

Руководитель культуры Богдановича Марина Сидорова уверена, что мэр Павел Мартьянов ей мстит Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Богдановиче уволили директора «Центра современной культурной среды» Марину Сидорову, которая руководила городской культурой с 2012 года. Как она заявила URA.RU, таким образом мэр Павел Мартьянов расправился с ней из-за своего уголовного дела.

Директора ЦСКС уволили с 3 февраля по 278 статье ТК РФ («Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации») без компенсации. Одновременно была уволена руководитель городского парка культуры и отдыха Лариса Мирославина. В настоящее время обе женщины находятся на больничном. «Тем не менее, первый заместитель мэра Олег Нейфельд уже на следующий день представил трудовому коллективу нового начальника — Максима Топоркова», — пояснила Марина Сидорова. По ее мнению, это является нарушением ТК РФ.

По словам директора учреждения, мэр Павел Мартьянов на момент событий также находился на больничном, поэтому приказ подписал Олег Нейфельд в статусе врио. Сидорова утверждает, что увольнение непосредственно связано с одни из из эпизодов уголовного дела мэра, которое расследует СК РФ.

«Глава не подписал приказ о моем увольнении лично по одной простой причине: я прохожу свидетелем и пострадавшей по его уголовному делу. В 2018 году он заставил меня подписать прямые договоры подряда с фирмами своего друга бизнесмена Павла Вахно. Это нарушение бюджетного кодекса, но Павел Мартьянов обещал взять ответственность на себя», — рассказала Марина Сидорова. На ремонт Кунарского и Байновского ДК пришли целевые средства областного бюджета — 2,9 и 1,9 млн соответственно. По закону должны были быть организованы торги, однако их не было.

Олег Нейфельд заявил, что увольнение Сидоровой в период больничного не производилось — руководитель будет уволена по окончании временной нетрудоспособности. Муниципальные власти начали аудит подведомственных ей учреждений культуры — есть подозрения в нецелевом использовании бюджетных средств. Врио руководителя ЦСКС назначен бывший зампредседателя Счетной палаты Екатеринбурга Максим Топорков. «В настоящий момент я нахожусь на больничном. Комментировать уголовное дело вновь я не буду, поскольку уже сказал, что невиновен», — заявил URA.RU глава Богдановича Павел Мартьянов.