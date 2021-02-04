В деле мэра Богдановича два эпизода, но следователи не усмотрели необходимости в отстранении его от должности Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стало известно, в чем подозревают мэра Богдановича (Свердловская область) Павла Мартьянова. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в уголовном деле не один, а два эпизода.

«В отношении Мартьянова возбуждено два уголовных дела по признаком преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 169, ч. 2 ст. 285 УК РФ, по фактам воспрепятствования предпринимательской деятельности ООО „Желдортранс“ и злоупотребления полномочиями при заключении договора подряда без конкурентных процедур», — рассказал собеседник, уточнив, что во втором случае руководитель подрядчика находится с мэром в дружеских отношениях.

Уголовные дела, которые расследует Богдановический отдел СК РФ, объединены в одно производство. Предварительное расследование продлено до 28 февраля 2021 года. При этом оснований для отстранения мэра от должности следователи не усмотрели.

«Уголовное дело есть, ведется следствие, мой статус — подозреваемый. Я не виноват. Мне больше нечего добавить», — прокомментировал Павел Мартьянов в беседе с URA.RU. В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Свердловской области не стали комментировать информацию.

Как писало URA.RU, в августе 2020 года мэра Богдановича задержали в ратуше сотрудники ФСБ и доставили на допрос в свердловское Следственное управление СК. После допроса мэра отпустили под подписку о невыезде. Позже стало известно, что заявление на Мартьянова написал председатель Межрегионального общественного движения «Народный Контроль» Алексей Кокунов, который обвинил мэра в попытке завладеть контрольным пакетом ООО «Желдортранс».

Второй эпизод связан с жалобой директора Центра современной культурной среды Марины Сидоровой на нарушение градоначальником порядка конкурсных процедур. При этом, саму Сидорову мэрия обвинила в нецелевом расходовании бюджетных средств и расторгла с ней трудовой договор.