Пермским учителям не платили деньги, обещанные Путиным

Учителям из Пермского края включили доплату за классное руководство в МРОТ Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Учителям школы-интерната из Ножовки (Пермский край) несколько месяцев не доплачивали за классное руководство, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Выплату, которую ввели по инициативе президента РФ Владимира Путина, школьное руководство сделало частью зарплаты, которая не увеличилась.

«Указанная выплата в период сентября и октября [2020 года] включалась в состав заработной платы педагогических работников и не превышала размер минимальной оплаты труда, что явилось нарушением», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Там пояснили, что доплата в размере пяти тысяч рублей за классное руководство должна производиться отдельно сверх утвержденного минимального размера оплаты труда.

После проверки директору интерната внесено представление, а три классных руководителя получили положенную выплату. В пресс-службе министерства образования края сообщили URA.RU, что к ним обращения от учителей на включение надбавки в заработную плату не поступали. «Безусловно, установленное вознаграждение предусматривается с сохранением всех региональных надбавок, эта сумма ни в коем случае не может быть включена в общий заработок. Это дополнительная президентская выплата», — уточнили в минобре. Там отметили, что проведут дополнительную разъяснительную работу в этом направлении.

URA.RU рассказывало, что с сентября 2020 года всем российским учителям положена ежемесячная доплата за классное руководство. Идею ее введения озвучил президент Путин во время послания Федеральному Собранию. На проблемы с выплатами главе государства жаловались учителя во время большой пресс-конференции президента.