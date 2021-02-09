В ЕС инициируют новые санкции против РФ

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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
Дальнейшие решения ЕС в отношении России будет принимать 22 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что может выступить с предложением ввести новые санкции в отношении России. Об этом он рассказал во время выступления на пленарной сессии Европарламента.

«Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», — приводит слова Борреля РИА «Новости». Он отметил, что дальнейшие шаги в отношении РФ будут обсуждаться 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС и в марте на саммите.

Боррель предупреждал о возможном вводе санкций после визита в Россию, пишет RT. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не была инициатором сворачивания отношений с Евросоюзом и заинтересована в том, чтобы их восстановить.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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