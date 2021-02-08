В Кремле ответили на критику Евросоюза

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
РФ заинтересована в возрождении отношений с Евросоюзом, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская Федерация не была инициатором сворачивания отношений с Евросоюзом и заинтересована в том, чтобы их восстановить. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя критику главы дипломатического корпуса Евросоюза Жозепа Борреля.

«Россия была и остается заинтересованной в возрождении отношений между Москвой и Брюсселем. Мы в этом заинтересованы и не были инициаторами сворачивания отношений. Мы исходим из необходимости учетов интересов друг друга», — сказал Песков во время конференц-колла. Он подчеркнул, что Москва выступает против вмешательства в интересы партнеров.

Также Песков отметил, что высылка дипломатов стала следствием их действий, которые они совершали в России во время несанкционированных акций протеста. «Российская Федерация продемонстрировала, что подобного она терпеть не намерена», — заключил Песков.

Ранее верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести очередные санкции в отношении России. В МИД РФ ответили, что оценка Борреля контрастирует с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...