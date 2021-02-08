В Кремле ответили на критику Евросоюза

Российская Федерация не была инициатором сворачивания отношений с Евросоюзом и заинтересована в том, чтобы их восстановить. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя критику главы дипломатического корпуса Евросоюза Жозепа Борреля.
«Россия была и остается заинтересованной в возрождении отношений между Москвой и Брюсселем. Мы в этом заинтересованы и не были инициаторами сворачивания отношений. Мы исходим из необходимости учетов интересов друг друга», — сказал Песков во время конференц-колла. Он подчеркнул, что Москва выступает против вмешательства в интересы партнеров.
Также Песков отметил, что высылка дипломатов стала следствием их действий, которые они совершали в России во время несанкционированных акций протеста. «Российская Федерация продемонстрировала, что подобного она терпеть не намерена», — заключил Песков.
Ранее верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести очередные санкции в отношении России. В МИД РФ ответили, что оценка Борреля контрастирует с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве, пишет RT.
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