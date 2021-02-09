Более 40 человек эвакуировали из-за пожара в Екатеринбурге

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К тушению пожара привлекли пять экипажей пожарных машин пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в пятиэтажном жилом доме на улице Сони Морозовой, 188 вспыхнул пожар в квартире на третьем этаже. Испугавшись задымления, 26 человек покинули здание самостоятельно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Прибывшие пожарные с помощью спасательных устройств эвакуировали еще 15 человек, в том числе, три ребенка. «Выяснилось, что в квартире горят домашние вещи. Спасение людей и тушение пожара осложнялись сильным задымлением подъезда с 3-го по 5-й этажи. В тушении пожара были задействованы пять единиц техники, 16 человек личного состава», — уточнили в пресс-службе.

Сообщение диспетчеру дежурной службы поступило в 18:44. Возгорание ликвидировано в 19:51, рассказали в ГУ МЧС.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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