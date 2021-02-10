Начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков назначен на аналогичную должность в ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба тюменского ведомства. Должность Симакова займет Евгений Федоткин, ранее являвшийся руководителем Росгвардии по Югре.
«Начальник управления Росгвардии по Тюменской области, полковник полиции Евгений Симаков указом президента РФ от 02.01.2021 года назначен на вышестоящую должность. В скором времени он убывает в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.
На посту начальника тюменского ведомства Симакова сменит Евгений Федоткин — до ротации он занимал аналогичную должность в ХМАО. Кроме того, по данным источника URA.RU, обоих силовиков ждет повышение — они получат звания генералов.
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