09 февраля 2021
08 февраля 2021

Депутаты Ямальского района запустили реформу власти

© Служба новостей «URA.RU»
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Инициативу депутатов Яр-Сале приняли в районной думе Фото: сайт администрации Ямальского района

Все шесть поселений Ямальского района ЯНАО будут объединены в единый муниципальный округ. С такой инициативой выступили депутаты райцентра — села Яр-Сале, сообщили в пресс-службе администрации района.

«Депутаты районной думы рассмотрели инициативу депутатов села Яр-Сале об объединении шести поселений, входящих в состав Ямальского района, в муниципальный округ, — говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте администрации. — Депутаты поддержали инициативу создания муниципального округа путем объединения всех поселений и назначили проведение публичных слушаний». Таким образом Ямальский район стал пятым по счету, в котором запущена реорганизация.

В Яр-Сале объясняют: в ходе реформы будет упразднена двухуровневая система власти — всей территорией муниципального округа будет управлять один глава, одна администрация и одна дума. Администрации населенных пунктов будут реорганизованы в отделы администрации муниципального округа.

По данным источников URA.RU в окружных властных структурах, повышенное внимание региональной власти к уже созданным муниципальным округам подтолкнуло депутатов и чиновников из Яр-Сале. «Для местного комьюнити это играет немаловажную роль, так как дает возможность быть в актуальной повестке», — рассказывают собеседники в политтусовке.

Ранее URA.RU сообщало, что с аналогичной инициативой выступили депутаты Красноселькупа: там также поддержали идею объединения и назначили общественные слушания. В прошлом году муниципальную реформу успешно провели Пуровский, Надымский и Тазовский районы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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