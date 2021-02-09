Бывшего пермского вице-премьера предложили наказать условно

Роман Кокшаров обвиняется в нескольких эпизодах Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывшему вице-премьеру правительства Пермского края Роману Кокшарову предложили дать условный срок. Экс-чиновник обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий. Процесс проходит в Ленинском районном суде Перми. Стороны перешли к прениям, в ходе которых, гособвинение озвучило свою позицию.

«В ходе своего выступления гособвинитель Юрий Соболев предложил приговорить подсудимого к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Получить комментарий Кокшарова по телефону URA.RU не удалось, его номер оказался недоступен для связи.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Кокшарова началось в апреле 2020 года. Только за одно преступление (превышение должностных полномочий, ч.1 ст. 286 УК РФ) ему грозит до четырех лет лишения свободы. Санкция второй статьи (незаконное участие в предпринимательской деятельности, ст. 289 УК РФ) предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Следствие считает, что, будучи вице-премьером, Кокшаров помогал коммерческой фирме выполнять госконтракты. Кроме того, по его указанию в Гайнском районе края был введен режим ЧС. Это позволило, минуя конкурс, приобрести катера для паромной переправы.

Ранее на суде Кокшаров заявил, что не признает себя виновным. Он пояснил, что лишь исполнял поручения бывшего губернатора Пермского края Максима Решетникова. Письмо последнего было зачитано в суде, но его содержание засекретили.