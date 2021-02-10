Капитан футбольного клуба ЦСКА, экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев исполнил желание 12-летнего жителя Нового Уренгоя Адама Гедутова. Голкипер отправил мальчику, мечтавшему пообщаться с кумиром, видеосообщение с теплыми пожеланиями. Ролик опубликовала пресс-служба правительства ЯНАО.
«Надеюсь, ты меня узнал. Да, я Игорь Акинфеев. Передаю тебе большой привет и желаю, чтобы в твоей жизни было побольше позитива, хорошего настроения. Никогда не сдавайся, и тогда все будет хорошо!» — сказал футболист на видео. В пресс-службе ямальского правительства отметили, что связаться с Акинфеевым помогла депутат гордумы Екатерина Шпаченко в рамках новогодней акции «Елка заботы».
Отвечая на вопрос, почему было именно такое желание, Адам признался, что просто хотел пообщаться с игроками-кумирами. «Я очень люблю футбол. Я рад — это, конечно, было очень хорошо для меня, потому что всегда хотелось поговорить с кем-то из футболистов», — рассказал мальчик. Помимо Акинфеева, Гедутову нравится полузащитник французского «Монако» Александр Головин.
В конце 2020 года решили исполнить мечты ямальских детей губернатор Дмитрий Артюхов и замсекретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин. Они решили исполнить желания шести ребят. Например, один мальчик попросил новый компьютер.
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