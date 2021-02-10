Сергей Миронов считает, что пенсионная реформа не сработает, поскольку россиянам нечего откладывать на старость Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Точечные реформы не помогут улучшить российскую пенсионную систему и ухудшат жизнь будущим пенсионерам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия».

Ранее стало известно, что Минфин готовит законопроект о добровольных пенсионных взносах. Они будут сопровождаться стимулирующей поддержкой государства.

«Последние опросы показали, что 25% работающих россиян не хватает зарплаты на элементарные нужды, еще 39% едва растягивают свой заработок на самые необходимые траты. Им нечего откладывать себе на старость. Если пенсионная система будет заменяться добровольными взносами, для них это будет означать, что до пенсии лучше не доживать», — заявил глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Кроме того, граждане уже сейчас не доверяют российской пенсионной системе. Поэтому они проигнорируют идею Минфина, считает политик. Однако позже такие инициативы могут просто взорвать общество, поскольку идея пенсионных взносов хороша только тогда, когда больше половины граждан входят в средний класс, заключил Миронов.

Ранее в Госдуме назвали способ всего за год поднять пенсии в России на уровень европейских. При этом в Кремле считают, что увеличить пенсии быстро нельзя, пишет телеканал 360.