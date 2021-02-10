Путин поручил проверить зарплаты бюджетников в России

Зарплаты бюджетников должны быть «понятными, ясными и прозрачными» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России нужно проверить и отрегулировать зарплаты бюджетников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Я понимаю, что от региона к региону разница [зарплаты] должна быть. Но настолько это все неотрегулированно, что, наверное, здесь есть о чем подумать», — сказал Путин во время прямого эфира.

Он поручил подготовить решения для устранения проблем с заработными платами сотрудников бюджетной сферы. По его словам, эти выплаты должны быть «понятными, ясными и прозрачными».

В начале января в Госдуме сообщили, что окладная часть зарплаты бюджетников в России вырастет. По мнению депутатов комитета Госдумы по труду и социальной политике Светланы Бессараб и Олега Шеина, оклады должны составлять не менее 70-90% от зарплаты.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты России рассказали о возможной индексации на три процента зарплат работников федеральных учреждений. Соответствующий проект проходит межведомственное согласование, напоминают argumenti.ru.