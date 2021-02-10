Суд заочно арестовал Леонида Волкова

Соратник Алексея Навального находится в межгосударственном розыске Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова. Следователь просит заключить его под стражу на два месяца.

«10 февраля в Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волкова Леонида. <…> Cледователь просит избрать в отношении Волкова меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его задержания», — сообщили в суде.

Волкова подозревают в вовлечении в несанкционированные митинги несовершеннолетних. Соратник Навального находится не в России, его объявили в международный розыск, пишет Life .

В городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли незаконные митинги в поддержку Навального. Поводом для организации акций считается задержание блогера Алексея Навального за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Позже Волков заявил, что соратники блогера не будут проводить акции до весны, но вскоре анонсировал новый несанкционированный митинг.