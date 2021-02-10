Назначив инаугурацию, Алексей Орлов прервал многолетнюю традицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Алексей Орлов торжественно вступил в должность нового мэра Екатеринбурга. Главными гостями церемонии, ставшей для города первой за 13 лет, были губернатор Евгений Куйвашев, его заместители (включая экс-мэра Александра Высокинского), митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, начальник УМВД города Игорь Озеров и прокурор Светлана Кузнецова, а также гендиректор УГМК Андрей Козицын, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Церемонию открыл спикер гордумы Игорь Володин. Он повторил вчерашнее решение депутатов об избрании Орлова новым главой. После этого Орлов зачитал клятву, держа руку на Уставе города: «Клянусь честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязательства». Затем мэр поблагодарил главу региона, депутатов и жителей Екатеринбурга за доверие и пообещал сделать все, чтобы оправдать его. Третьим слово взял Куйвашев, изменивший свои планы ради церемонии.

«Прежде всего я хочу поблагодарить депутатов за продуманные и взвешенные решения», — начал он, отметив, что Екатеринбургом «должен руководить опытный профессионал, способный вести конструктивный диалог и работать в команде с жителями, депутатами и бизнесом». «Жить в понимании того, что наш мир черно-белый, неинтересно. В Екатеринбурге живут люди с разными взглядами на жизнь и интересами. В городе играет большое количество цветов и оттенков. И ваша задача сделать город еще ярче», — напутствовал Куйвашев, выразив надежду, что Орлов продолжит работу предшественников и сделает город «лучше по всем направлениям».

Церемония продлилась 15 минут. По ее окончании VIP-гости в узком составе удалились в отремонтированный кабинет нового градоначальника. Губернатор Куйвашев присоединился к ним чуть позже — в сопровождении омбудсмена Татьяны Мерзляковой.

Инаугурацию открыл спикер думы Игорь Володин (слева), поздравив Орлова и пожелав ему работать в тесном контакте с думой (с предшественником Орлова Александром Высокинским у Володина был конфликт) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самым статусным (и ожидаемым) гостем церемонии был губернатор Евгений Куйвашев, из-за которого Орлов отказался от запланированного брифинга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мероприятие посетили также главы городов-спутников Екатеринбурга. Один из них — молодой мэр Сысерти Димитрий Нисковских (второй слева), которого называют будущим первым замом Орлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для нового митрополита Евгения (второй справа) инаугурация мэра стала первым большим светским мероприятием после назначения. Его приход для многих был неожиданным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Цепь главы уральской столицы осталась нетронутой Алексеем Орловым. Возможно, это результат несогласованности: у спикера думы Игоря Володина после инаугурации спрашивали, почему он не надел ее на нового главу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-мэр, а ныне первый замгубернатора Александр Высокинский (первый справа) на инаугурации не выступал. Он прибыл на мероприятие и покинул здание горадминистрации вместе с Андреем Козицыным (второй справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU