Алексей Орлов торжественно вступил в должность нового мэра Екатеринбурга. Главными гостями церемонии, ставшей для города первой за 13 лет, были губернатор Евгений Куйвашев, его заместители (включая экс-мэра Александра Высокинского), митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, начальник УМВД города Игорь Озеров и прокурор Светлана Кузнецова, а также гендиректор УГМК Андрей Козицын, передает корреспондент URA.RU с места событий.
Церемонию открыл спикер гордумы Игорь Володин. Он повторил вчерашнее решение депутатов об избрании Орлова новым главой. После этого Орлов зачитал клятву, держа руку на Уставе города: «Клянусь честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязательства». Затем мэр поблагодарил главу региона, депутатов и жителей Екатеринбурга за доверие и пообещал сделать все, чтобы оправдать его. Третьим слово взял Куйвашев, изменивший свои планы ради церемонии.
«Прежде всего я хочу поблагодарить депутатов за продуманные и взвешенные решения», — начал он, отметив, что Екатеринбургом «должен руководить опытный профессионал, способный вести конструктивный диалог и работать в команде с жителями, депутатами и бизнесом». «Жить в понимании того, что наш мир черно-белый, неинтересно. В Екатеринбурге живут люди с разными взглядами на жизнь и интересами. В городе играет большое количество цветов и оттенков. И ваша задача сделать город еще ярче», — напутствовал Куйвашев, выразив надежду, что Орлов продолжит работу предшественников и сделает город «лучше по всем направлениям».
Церемония продлилась 15 минут. По ее окончании VIP-гости в узком составе удалились в отремонтированный кабинет нового градоначальника. Губернатор Куйвашев присоединился к ним чуть позже — в сопровождении омбудсмена Татьяны Мерзляковой.
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