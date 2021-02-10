В Арбитражном суде ЯНАО готовят крупные перестановки

Арбитражный суд ЯНАО в ближайшее время обновит состав. К началу весны назначения получат семь человек, среди которых — ключевые сотрудники. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе арбитража.
«У суда действительно есть потребность в кадрах, объявлен конкурс на замещение должностей. Ведем поиск по семи позициям, три из них сейчас вакантны. Остальные [принятые сотрудники] будут переведены в кадровый резерв», — сообщили URA.RU в суде. Там добавили, что рабочий состав арбитража обновится не раньше весны — искать кандидатов будут до 2 марта.
Суд, в частности, собирается нанять нового старшего специалиста отдела делопроизводства, главного специалиста и консультанта в отдел кадрового обеспечения и двух секретарей судебных заседаний. Условия, которые будут предложены работникам, пока не раскрываются.
Через несколько месяцев в Арбитражном суде ЯНАО будет открыта вакансия председателя. В начале 2022 года истекает срок полномочий нынешнего главы Андрея Слесарева. Он возглавляет арбитраж с 2010 года, в 2016 году был переизбран и утвержден в должности президентом РФ Владимиром Путиным. Останется ли Слесарев на своем посту, пока неизвестно.
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