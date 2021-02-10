10 февраля 2021
09 февраля 2021

В Арбитражном суде ЯНАО готовят крупные перестановки

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Арбитражный суд Ямала обновит кадровый состав Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арбитражный суд ЯНАО в ближайшее время обновит состав. К началу весны назначения получат семь человек, среди которых — ключевые сотрудники. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе арбитража.

«У суда действительно есть потребность в кадрах, объявлен конкурс на замещение должностей. Ведем поиск по семи позициям, три из них сейчас вакантны. Остальные [принятые сотрудники] будут переведены в кадровый резерв», — сообщили URA.RU в суде. Там добавили, что рабочий состав арбитража обновится не раньше весны — искать кандидатов будут до 2 марта.

Суд, в частности, собирается нанять нового старшего специалиста отдела делопроизводства, главного специалиста и консультанта в отдел кадрового обеспечения и двух секретарей судебных заседаний. Условия, которые будут предложены работникам, пока не раскрываются.

Через несколько месяцев в Арбитражном суде ЯНАО будет открыта вакансия председателя. В начале 2022 года истекает срок полномочий нынешнего главы Андрея Слесарева. Он возглавляет арбитраж с 2010 года, в 2016 году был переизбран и утвержден в должности президентом РФ Владимиром Путиным. Останется ли Слесарев на своем посту, пока неизвестно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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