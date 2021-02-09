В Тюмени отменяют операции, несмотря на распоряжение Моора

Попасть на операции, даже после снятия ограничений, у тюменцев не получается Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В травматологическом отделении тюменской областной больницы №2 плановые операции отменяют из-за карантина по коронавирусу. Об этом URA.RU рассказал житель города, который не смог получить помощь по выделенной ему квоте. Ранее губернатор Александр Моор отменил ограничение на оказание медпомощи из-за стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе.

«Я прошел комиссию, по итогам которой мне назначили операцию на конец января. Провести должны были бесплатно, по квоте. В назначенный день я явился на госпитализацию, но мне отказали. Сказали, что отделение накануне закрыли на карантин, потому что в него положили человека с коронавирусом», — рассказал URA.RU житель Тюмени. О том, что операция не состоится, мужчину заранее не предупредили.

Спустя десять дней тюменец вновь попытался попасть в больницу, но ничего не вышло. В страховой компании мужчине тоже помочь не смогли.

«В итоге мне сказали, что раньше марта я на операцию не лягу. Получается, что отложили на месяц. Все это время я должен мучиться с болями и не иметь возможности нормально передвигаться», — рассказал собеседник URA.RU.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор отменил ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. В частности, глава региона распорядился возобновить оказание плановой медицинской помощи. Несмотря на это, больницы все еще не готовы принимать пациентов.

«Сейчас готовятся нормативные документы, формируются графики работы специалистов. По-прежнему функционируют моногоспитали, поэтому в любом случае часть сотрудников отвлечена на работу во временных коллективах. Также и в поликлиническом звене», — пояснили URA.RU в оперативном штабе региона. Ответ на вопрос о введении карантина в травматологии больницы №2 ожидается.