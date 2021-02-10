Суд Екатеринбурга не наказал пикетчика, критиковавшего Навального

В действиях Игоря Сотникова суд не нашел нарушения правил участия в шествии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Верх-Исетский суд Екатеринбурга прекратил дело представителя Национально-освободительного движения Игоря Сотникова, задержанного за участие в несанкционированной акции 31 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Административное производство по делу [Игоря] Сотникова прекращено», — рассказали в суде. Там отметили, что дело рассматривал судья Николай Коблов. Мотивировочная часть решения не опубликована, однако, по версии юристов, судом учтены формальные признаки: Сотников стоял в одиночном пикете и не участвовал в акции.

Общественница Дарья Беляева предполагает, что дело Сотникова суд прекратил из-за его принадлежности к провластной организации. «Одному задержанному на шествии, [Юрию] Ведрову (его дело рассматривалось тем же судьей сегодня — прим. ред.), сегодня дали 30 часов [обязательных работ]. А по Сотникову понятно — он же НОДовец», — поделилась с URA.RU Беляева. По ее словам, Сотникова задержали 31 января — он стоял с самодельным плакатом со словами «Я за арест врага народа Навального».

В Верх-Исетском суде 10 февраля должны были рассмотреть также аналогичное дело Вадима Панкратова, прозванного «Дед-пикет» за участие во всех массовых событиях в Екатеринбурге. Рассмотрение перенесли на 12 февраля.

Несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Екатеринбурге 23 и 31 января. В первую акцию было задержано более 20 человек, во вторую — более 80.