Niletto разбудил фанатов и отвез на учебу

Фото: Instagram @niletto_official Niletto в 6 утра отправился в гости к фанатам, чтобы разбудить их

Рэпер из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) стал гостем шоу «Утренняя звезда» на YouTube-канале «Ламборджинсы». Музыкант вместе с ведущим программы Константином Анисимовым в 6 утра отправился в гости к фанатам, чтобы разбудить их и сделать приятный сюрприз.

Самая молодая поклонница Niletto заплакала при виде кумира. «Он мне очень нравится. Он супер потрясный, я не ожидала, что он к нам придет. Я просто не ожидала, что он к нам придет. Я просто думала, что это будет обычный день. А стал он самым лучшим. Это слезы счастья», — рассказала девочка.

Рэпера пригласили родители четырех детей, чтобы устроить неожиданный сюрприз. Музыкант вместе с поклонниками сделал несколько совместных фото, исполнил свои хиты и снял видео для Тиктока. После чего Анисимов с Niletto пригласили брата и сестру девочки покататься на Lamborghini, а затем отвезли их в школу. Однако в пути выяснилось, что уроки у них проходят в дистанционном формате.

Ранее стриминговые сервисы представили списки самых популярных у российских слушателей треков и музыкантов. В чарте Apple Music на втором месте оказалась песня Niletto «Любимка». В декабре рэпер выпустил новый трек «НевывоЗИМАя». Пользователи соцсетей высоко оценили новое творение исполнителя, назвав его главным треком этой зимы.