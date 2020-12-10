Певец из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) выпустил новый трек «НевывоЗИМАя». Пользователи соцсетей высоко оценили новое творение исполнителя, назвав его главным треком этой зимы.

«Ну, здравствуй, главный трек этой зимы! Доброго пути вам в чарты, дорогие», — пишет пользователь Instagram с ником grwpstv под постом исполнителя. Хоть большинство комментаторов схожи во мнениях, некоторые все же остались недовольны.

Песню также считают красивым финалом этого года

Однако у девушек может остаться небольшой осадок после песни

Эмоции у слушателей были слишком яркими, чтобы выразить в одном комментарии

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