10 декабря 2020

Niletto выпустил новую песню. Соцсети уже окрестили ее «главным треком этой зимы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Певец выпустил трек под названием «НевывоЗИМАя» Фото: Instagram @niletto_official

Певец из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) выпустил новый трек «НевывоЗИМАя». Пользователи соцсетей высоко оценили новое творение исполнителя, назвав его главным треком этой зимы.

«Ну, здравствуй, главный трек этой зимы! Доброго пути вам в чарты, дорогие», — пишет пользователь Instagram с ником grwpstv под постом исполнителя. Хоть большинство комментаторов схожи во мнениях, некоторые все же остались недовольны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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