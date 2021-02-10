Представители партии будут ориентироваться на избирателей, которые разочаровались в государстве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российская партия пенсионеров за справедливость (РППС) разрабатывает обновленную стратегию к предстоящим выборам в Госдуму. Представители партии будут ориентироваться на избирателей, которые разочаровались в государстве и чувствуют себя забытыми.

«Главный идеологический тезис, от которого мы можем отталкиваться во время кампании, — «нас не уважают, хотя мы служили на благо государства. Объектом критики может стать ПФР и его политика, а также отношение к людям — к примеру, оскорбительное отношение к людям. Типичное его проявление — это термин «период дожития» по отношению к пенсии», — цитируют «Ведомости» источник в РППС.

При этом вопрос о новых лицах партии и ее кандидатах будет решаться ближе к старту кампании. Речь идет как об известных в регионах предпринимателях, так и о политических фигурах, в том числе экстравагантных. По данным газеты, обсуждалось выдвижение уборщицы Марины Удгодской, которая в Костромской области выиграла выборы главы Повалихинского сельского поселения. Основой кампании РППС в Думу будет избирательная кампания в регионах.

Политконсультант Валентин Бианки отметил, что у партии пенсионеров мало активных региональных отделений. Несмотря на это, за активно продвигаемый бренд могут проголосовать избиратели. «Сейчас идет рекрутинг кандидатов и фандрайзинг в целом ряде регионов. И если на федеральном уровне РППС оттягивает голоса и КПРФ, и „Единой России“, и „Справедливой России“, то на уровне регионов проект может оказаться успешным», — отмечает эксперт.