«Партия пенсионеров» в Челябинске меняет план выборов в Госдуму

Политический дебют Степана Фирстова на выборах в областной парламент был весьма удачным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В челябинском региональном отделении Российской партии пенсионеров приостановили подготовку к выборам в Госдуму. Партийцам нужно время, чтобы скорректировать планы в связи с оформлением «союза трех партий», пояснил URA.RU лидер отделения Степан Фирстов.

«Могу лишь сказать, что предвыборный штаб начал работать в Москве. На уровне региона о предвыборных планах говорить раньше середины следующей недели смысла нет. Объединение „Справедливой России“, партий [Захара] Прилепина „За правду!“ и „Патриоты России“ требует осмысления и, возможно, корректировки стратегии и тактики выборов», — пояснил URA.RU Фирстов.

Он также напомнил, что последние соцопросы дают «пенсионерам» рейтинг, практически идентичный куда более мощной «Справедливой России». И, соответственно, хорошие шансы на грядущих выборах. Тем более, челябинские «пенсионеры» уже очень удачно выступили на прошлогодних выборах в заксобрание региона, получив сразу два депутатских мандата.

Об объединении трех партий стало известно 20 января, что немедленно спровоцировало замешательство в регионах. 22 февраля в Москве должны состояться партийные съезды, после которых союз будет оформлен юридически. Новая партия собирается выдвинуть своих представителей в российский парламент. Лидерами списков станут Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Захар Прилепин («За правду») и Геннадий Семигин («Патриоты России»). 28 января они подписали меморандум, включающий согласованные пункты программы.