В Гидрометцентре раскрыли, какая погода ждет россиян в марте

Во многих регионах России ожидается холодный март Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На юге европейской части РФ и в республиках Северного Кавказа ожидается холодный март. При этом на Урале температура будет в пределах нормы. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Холодный март ожидается в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе, а также на юге европейской территории — в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа», — передает слова синоптика «Российская газета».

Прохладным март станет и для жителей столичного региона, среднемесячная температура ожидается в пределах минус 2,2 градусов. На Дальнем Востоке и в Сибири месяц будет теплым. На Урале температура ожидается в пределах нормы. Паршина отметила, что во многих регионах март станет самым «засушливым» месяцем в году. Осадков будет меньше обычного в Красноярском крае, на востоке и севере Якутии, в Хабаровском крае и Амурской области. А вот на северо-западе европейской территории, в Тверской области, в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири, в Ханты-Мансийском округе и на юге Иркутской области, на востоке Чукотки осадков обещают много.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил, что в 12 регионах страны ожидается опасная погода, пишет «Национальная служба новостей». Аномальный холод накроет также уральские регионы.