После торжественной церемонии Алексей Орлов пригласил VIP-гостей в свой кабинет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал ироничное напутствие новому мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, поздравляя его со вступлением в должность. По словам источников URA.RU, на закрытой встрече в кабинете Орлова после его инаугурации 10 февраля глава региона рекомендовал градоначальнику побольше заниматься спортом, чтобы привести себя в тонус.

При разговоре, по словам источников, присутствовали митрополит Евгений, заместители губернатора (включая экс-мэра Александра Высокинского), спикер думы Игорь Володин, гендиректор УГМК Андрей Козицын, глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов и омбудсмен Татьяна Мерзлякова, а также некоторые вице-мэры. «Евгений Владимирович по-дружески посоветовал Орлову не забывать про физические нагрузки, чтобы подкачать пресс и избавиться от лишних килограммов. Все посмеялись», — поделился инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что до назначения на пост мэра Алексей Орлов посещал фитнес-клуб в ТЦ «Алатырь». Однако после этого, говорят источники агентства, Орлова там не видели. Они объясняют это большой загруженностью на работе и отсутствием у него свободного времени.

Другой собеседник агентства, присутствовавший на встрече, рассказал, что от главы региона также прозвучала установка на купирование политических конфликтов в городе и работу в единой команде. «Это поддержал и митрополит Евгений», — сказал городской чиновник. Также по его словам, вчера Орлов показал Куйвашеву свой новый кабинет. «Губернатору [ремонт] понравился», — поделился источник.

«Губернатор действительно после инаугурации провел короткую встречу с главой Екатеринбурга и узким кругом участников. При этом напомню, что все поздравления, пожелания и напутствия Евгений Куйвашев дал публично: и на церемонии в присутствии гостей и журналистов, и в Instagram. Он, в частности, акцентировал внимание Алексея Орлова на необходимости с большим вниманием прислушиваться к мнению горожан», — прокомментировала пресс-секретарь Куйвашева Анна Шкерина.