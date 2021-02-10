10 февраля 2021
09 февраля 2021

В Тюменской области массово закрываются компании. Данные за 2020 год

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе за 2020 год стало на 5810 предприятий меньше Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Более 5800 предприятий закрылись в Тюменской области за 2020 год на фоне пандемии коронавируса. Такие данные на заседании облдумы 11 февраля озвучила региональный бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло. В 2019 году число юрлиц и ИП сократилось на 2458 субъектов.

«2020 год самым стал сложным и страшным со времени создания (семь лет — прим. ред.) института уполномоченных по защите прав предпринимателей. В регионе закрылось 5810 предприятий — 2435 юрлиц и 3375 ИП», — рассказала Невидайло. По ее словам, основной причиной закрытия стали последствия пандемии COVID-19.

Депутат Эдуард Омаров поинтересовался у уполномоченного, сколько из этих предприятий действительно не справились с новыми условиями, а сколько были вычищены из реестра налоговой инспекции, потому что не вели деятельности. Невидайло ответила, у что нее нет таких данных.

Кроме того, по словам бизнес-омбудсмена, в 2020 году вдвое выросло число обращений бизнеса к уполномоченному. В 2019 году их было 552, в 2020 — 1061. «68% обращений так или иначе касались пандемии», — добавила она.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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