В регионе за 2020 год стало на 5810 предприятий меньше Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Более 5800 предприятий закрылись в Тюменской области за 2020 год на фоне пандемии коронавируса. Такие данные на заседании облдумы 11 февраля озвучила региональный бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло. В 2019 году число юрлиц и ИП сократилось на 2458 субъектов.

«2020 год самым стал сложным и страшным со времени создания (семь лет — прим. ред.) института уполномоченных по защите прав предпринимателей. В регионе закрылось 5810 предприятий — 2435 юрлиц и 3375 ИП», — рассказала Невидайло. По ее словам, основной причиной закрытия стали последствия пандемии COVID-19.

Депутат Эдуард Омаров поинтересовался у уполномоченного, сколько из этих предприятий действительно не справились с новыми условиями, а сколько были вычищены из реестра налоговой инспекции, потому что не вели деятельности. Невидайло ответила, у что нее нет таких данных.

Кроме того, по словам бизнес-омбудсмена, в 2020 году вдвое выросло число обращений бизнеса к уполномоченному. В 2019 году их было 552, в 2020 — 1061. «68% обращений так или иначе касались пандемии», — добавила она.