В келье старца гроб служил, в том числе, столом Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов), находящийся в московском СИЗО, завещал свой гроб, стоявший в его келье, бывшему главе Екатеринбургской епархии, ныне — митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу (Наконечному). Об этом URA.RU сообщили адвокаты старца.

По словам адвоката Павла Бабикова, такова реакция отца Сергия на недавнее решение Арбитражного суда Свердловской области о признании имущества монастыря, построенного Сергием, собственностью РПЦ. «Храм у него отобрали, монастырь отобрали, людей оттуда выселяют, вон он и просит передать его гроб митрополиту Кириллу», — пояснил агентству Бабиков.

«Так как я отлучен от церкви и лишен отпевания, свой гроб передаю митрополиту Кириллу с пожеланием: «Не копай яму ближнему своему — сам в нее попадешь. Помнящий о смерти вовек не согрешит», — процитировала слова отца Сергия, сказанные им в камере СИЗО, адвокат Светлана Герасимова.

URA.RU обратилось за комментарием в Казанскую епархию, которую сейчас возглавляет митрополит Кирилл. Связаться с его пресс-секретарем не удалось, так как он находился на службе (запрос направлен).

Отца Сергия (Николая Романова) задержали в ночь с 28 на 29 декабря 2020 года во время штурма Среднеуральского женского монастыря, где жил опальный священник. Его перевезли в Москву, сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». Старец обвиняется в склонении к суициду и других преступлениях. На днях Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов отца Сергия на его арест.

Обновлено в 12.50: Пресс-секретарь Казанской епархии Дмитрий Аликин заявил URA.RU, что не будет комментировать данную тему.