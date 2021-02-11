Знаток криминала: почему Дед Хасан стал последним лидером воров

Современный воровской мир не консолидирован и заинтересован только в получении прибыли, считает эксперт Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

После убийства криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана) в 2013 году, звание российского «крестного отца» так и остается вакантным. По мнению специалиста по уголовно-арестантской культуре, журналиста Александра Сидорова (Фимы Жиганца), современный воровской мир слишком разобщен и сосредоточен лишь на деньгах.

«Воровской мир классического консолидированного типа значительно изменился. Усоян, пожалуй, был одним из последних классических воров», — отметил Сидоров. Он подчеркнул, что криминальное сообщество в России начало меняться еще в 1990-х годах, когда «законники» в борьбе за власть встретились с активным противостоянием со стороны молодых бандитских группировок. Годами под влиянием различных структур воровской институт в стране продолжал трансформироваться и на сегодня он представляет собой множество несвязанных друг с другом осколков-группировок, зачастую конфликтующих.

Помимо самой структуры менялись и принципы авторитетов, добавил собеседник агентства. Многие молодые, недавно «коронованные» воры сохранению воровских принципов предпочли бизнес. «Когда мы говорим про приватизацию и про прочее, неужели вы думаете, что все это дело происходило без воров? Да и многое, что раньше считалось вообще недопустимым по воровским законам, допустим, связь воров с коммерсантами. Раньше это было невозможно, но новый воровской мир начал серьезно сотрудничать с бизнесом», — резюмировал Сидоров.

Экс-начальник криминальной милиции ОВД Москвы, адвокат Евгений Харламов в разговоре с URA.RU высказал уверенность, что на преступный мир также оказывает серьезное влияние ужесточение антиворовского законодательства. «Сейчас очень часто и довольно жестко воров преследуют по новой статье (статья УК РФ 210.1 „занятие высшего положения в преступной иерархии“), несмотря на противодействие со стороны адвокатского сообщества и криминалистов», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, по мнению адвоката, потенциальные кандидаты на кресло российского «крестного отца», зачастую, становятся жертвами криминальных разборок. В качестве примера он привел последние убийства воров в законе, в частности Нодара Салифова (Лоту Гули).