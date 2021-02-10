Все исполнители клипа — сотрудники ритуальных фирм Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Екатеринбурге записали «Гимн похоронщиков» — клип на песню шансонье Виталия Аксенова «Могильщик». Об этом URA.RU рассказали сотрудники ритуальных фирм. Видеоролик, в главных ролях которого — лидеры похоронного рынка на Урале, активно распространяется в интернете.

«Ну, здравствуй, могильщик! Посижу с тобой… Скольких ты схоронил, сколько крышек, брат, перевернул. Сколько гвоздичков набил, сколько выпил-помянул», — поет задиректора екатеринбургского МУП «Комбинат специализированного обслуживания» Дмитрий Хазов.

В роли посетителя кладбища, который присаживается на край могилы поговорить с копальщиком, выступает директор ритуального комплекса «Реквием» в Нижнем Тагиле Николай Кытманов (по словам ритуальщиков, один из самых богатых похоронщиков на Урале). Съемки проводились на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге, где есть «аллея братков» из 1990-х.

В конце ролика Кытманов тепло приветствует собратьев по бизнесу, собравшихся за столиком у могилы хоккеиста Виктора Кутергина. Среди них Дмитрий Хазов, директор управления городского хозяйства Новоуральска Сергей Ефимов, его бывшая подчиненная Евгения Сенцова (оба фигурируют в истории о переделе рынка ритуальных услуг в этом городе) и другие уважаемые представители похоронного бизнеса.

«У нас в 2020 году было 10-летие „Ассоциации похоронных организаций Урала“, которую я возглавляю, и мы решили выпустить клип на эту песню, — рассказал URA.RU историю его создания Дмитрий Хазов. — Собрались с друзьями-похоронщиками, записали. Но в прошлом году пандемия не дала нам возможность доделать его, в этом году мы его досняли и в конце января выпустили. Ребята не удержались — давай везде выкладывать его на YouTube». По словам Хазова, все участники клипа — работники похоронных служб.

Руководитель «Ассоциации похоронных организаций Урала» Дмитрий Хазов Скриншот: с канала Егор Носов на YouTube

Слева — Николай Кытманов, директор ритуального комплекса «Реквием» в Нижнем Тагиле. Справа — Роберт Мазитов (держит похоронные предприятия в Североуральске и Березовском) Скриншот: с канала Егор Носов на YouTube

Он же играл в клипе на клавишных Скриншот: с канала Егор Носов на YouTube

На ударниках — Игорь Александров (занимается установкой намогильных сооружений) Скриншот: с канала Егор Носов на YouTube

На бас-гитаре сыграл Александр Кузьминчук («Военно-мемориальная компания», г. Екатеринбург) Скриншот: с канала Егор Носов на YouTube

Слева среди собравшихся — директор управления городского хозяйства Новоуральска Сергей Ефимов Скриншот: с канала Егор Носов на YouTube