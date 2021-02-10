Художник Тимофей Радя проигнорировал суд над собой

Уличный художник является автором надписи «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше здания Уральского приборостроительного завода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Уличный художник Тимофей Радя проигнорировал заседание Ленинского районного суда Екатеринбурга 11 февраля, на котором рассматривалось административное дело по его участию в несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального 23 января. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Лицо, привлекаемое к административной ответственности, отсутствует. Был извещен надлежащим образом. От его защитника поступила телефонограмма о том, что он не сможет присутствовать в судебном заседании», — озвучил судья. В итоге он постановил отложить дело на 10 марта и оформить привод Тимофея Ради.

Получить оперативный комментарий у Ради и его адвоката на момент публикации не удалось. Они не ответили на звонки корреспондента URA.RU.

На Тимофея Радю был оформлен протокол по статье КоАП РФ «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». В протоколе указано, что художник был участником несанкционированного мероприятия и «двигался на велосипеде с группой граждан, не выполнил законного требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий». Наказание по данной статье КоАП РФ влечет штраф от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Какое именно наказание потребовали для Ради — пока неизвестно.

Несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Екатеринбурге 23 и 31 января. Во время первой акции было задержано более 20 человек, во время второй — более 80.

Тимофей Радя — современный российский художник, который работает в области стрит-арта. Живет и работает в Екатеринбурге. Уличный художник является автором надписи «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше здания Уральского приборостроительного завода. Радя также традиционно вешает абажуры на фонари на проспекте Ленина в уральской столице после новогодних праздников.

Судья на заседании по административному делу Тимофея Ради Фото: Владимир Жабриков © URA.RU