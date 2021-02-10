В ЯНАО коммунальщики подделывали подписи жителей

Виновных могут посадить на 2 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямальских коммунальщиков поймали на подделке подписей жителей Надыма по капитальному ремонту домов. Возбуждены уголовные дела, сообщают в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Прокуратура установила, что собственники жилых помещений общим решением перенесли капитальный ремонт систем водоснабжения многоквартирных домов по ул. Геологоразведчиков с 2020 года на 2021. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что часть граждан фактически в голосовании не участвовала, бюллетени не заполняла, соответствующее решение не принимала. При этом мнение других граждан, проголосовавших против переноса срока капитального ремонта, в протоколе не было учтено», — говорится в отчете ведомства.

«Прокуратура устанавливает виновных в подделке официальных документов. По факту возбудили 3 уголовных дела», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе силовой структуры. Виновным грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО вынужденно перенесли на следующий год капитальный ремонт во многих домах округа из-за пандемии коронавируса. Связано это с тем, что рабочие-иностранцы не смогли приехать из-за ограничений.