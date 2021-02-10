В Екатеринбурге девушку оштрафовали за плакат, обидевший МВД

Содержание плаката полицейские приняли на свой счет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Верх-Исетский суд Екатеринбурга назначил 30 часов обязательных работ Диане Ядрышниковой за участие 31 января в несанкционированной акции в поддержку Навального. Содержание ее плаката полицейские приняли на свой счет, сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

В протоколе составленном полицией говорится типичное — не отреагировала на законные требования сотрудников прекратить противоправных действий, не покинула место проведения и т. д. «В качестве агитационного материала использовала плакат со словами «Репрессивная машина, стой! Раз, два. #свободунавальному», — следует из административного протокола. Ядрышникова не отрицала, что была на акции, но не нарушала законов. «Считаю, что у людей есть право выходить на мирные митинги. Шла вместе с колонной, чтобы выразить свою позицию о том, что происходит в стране. Я вела себя мирно, дружелюбно как и предполагает статья 31 Конституции РФ», — сказала в суде Ядрышникова. Также она отметила, что в отделе полиции №9 сотрудники силой отобрали паспорт и телефон, не дали связаться с защитником.

Вызванный в суд сотрудник УМВД Антон Трошин пояснил, что 31 января все время акции был на службе. По его словам, это время он «не менее 15 раз» требовал от граждан прекратить противоправные действия. «Данная гражданка запомнилась плакатом со словами: „Репрессивная машина, стой! Раз, два“. Эти слова я посчитал обращением непосредственно к сотрудникам правоохранительных органов», — сказал суду полицейский.

Ирина Ручко, защитник Ядрышниковой, считает вменяемый проступок малозначительным поскольку мирные собрания гарантированы Конституцией. «Действия публичных властей должны быть направлены не на прекращение первичных мероприятий, а чтобы люди могли выразить свое публично», — поделилась Ручко в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Екатеринбурге 23 и 31 января. Во время первой акции было задержано более 20 человек, во время второй — более 80.