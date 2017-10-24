01:56 24 октября 2017 0

Тяжба по лишению министра культуры докторской степени длилась больше года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Павел Уваров, возглавляющий экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории, написал заявление об уходе. По случайности, решение об увольнении глава экспертного совета принял спустя несколько дней после голосования по диссертации главы минкульта РФ Владимира Мединского.

Сам Уваров свое увольнение с решением ВАК не связывает.

«Если бы Владимир Мединский был с позором лишён степени, я бы всё равно подал бы заявление, — приводит слова Павла Уварова „Газета.ру“. — Я пришел в совет на год, а пошёл уже пятый год. Конечно, осадочек остался, но все, отработал».

При этом руководитель экспертного совета напомнил, что говорил Мединскому о своих сомнениях в легитимности получения главою минкульта РФ ученой степени доктора исторических наук. По словам Павла Уварова, его уверенность в том, что лишать ученого степени нельзя, пропала после истории с двумя авторефератами, сообщает RT.

Как ранее писало «URA.RU», президиум ВАК проголосовал за сохранение степени «доктор исторических наук» за министром культуры РФ Владимиром Мединским. В знак протеста против решения ВАК экспертный совет покинул профессор ВШЭ Олег Будницкий.