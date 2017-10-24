{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,47
Динамика за 2 недели
Евро 67,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Москвы
01:56  24 октября 2017 0

Глава экспертного совета ВАК принял решение об увольнении после голосования по диссертации Мединского

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Тяжба по лишению министра культуры докторской степени длилась больше годаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Главу Минкультуры Владимира Мединского на Урале лишают ученой степени
все новости сюжета

Павел Уваров, возглавляющий экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории, написал заявление об уходе. По случайности, решение об увольнении глава экспертного совета принял спустя несколько дней после голосования по диссертации главы минкульта РФ Владимира Мединского.

Сам Уваров свое увольнение с решением ВАК не связывает.

«Если бы Владимир Мединский был с позором лишён степени, я бы всё равно подал бы заявление, — приводит слова Павла Уварова „Газета.ру“. — Я пришел в совет на год, а пошёл уже пятый год. Конечно, осадочек остался, но все, отработал».

При этом руководитель экспертного совета напомнил, что говорил Мединскому о своих сомнениях в легитимности получения главою минкульта РФ ученой степени доктора исторических наук. По словам Павла Уварова, его уверенность в том, что лишать ученого степени нельзя, пропала после истории с двумя авторефератами, сообщает RT.

Как ранее писало «URA.RU», президиум ВАК проголосовал за сохранение степени «доктор исторических наук» за министром культуры РФ Владимиром Мединским. В знак протеста против решения ВАК экспертный совет покинул профессор ВШЭ Олег Будницкий.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров