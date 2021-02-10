Сотни курганцев третий день сидят без газа

В Кургане без газа остались жители нескольких многоквартирных домов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В пяти многоквартирных домах Кургана третьи сутки нет газа. Об этом представитель жильцов написал 11 февраля на портале «Обратись».

«По адресам улица Коли Мяготина 195, 197, Ипподромная 13, Станционная 84, 86 нет поставки сжиженного газа третьи сутки», — сообщил обратившийся. Он добавил, что 29 и 30 января также задерживалась поставка газа.

Обратившемуся ответили представители администрации Кургана. «По информации ООО „ГЭС Оренбург“, заправка и запуск сжиженного газа в многоквартирные дома города Кургана ожидается 11—14 февраля 2021 года», — ответили в мэрии.

Ранее несколько суток не было сжиженного газа у жильцов дома, расположенного по адресу ул. Куйбышева, 103. 11 февраля стало известно, что их проблему решили.

В конце января в Кургане без сжиженного газа остались 48 многоквартирных домов. В областном правительстве ответили, что это было связано с перебоями в поставках газа. Из-за этого случая сотрудники прокуратуры организовали проверку деятельности поставщика газа.