Генпрокуратура назвала сроки проверки свердловских силовиков

Первые результаты прокурорской проверки отправят в Москву 12 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крупнейшая за десять лет проверка в свердловской прокуратуре, которую ведут сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры РФ, завершится к концу недели, тогда же станут известны первые ее результаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО.

«В конце недели должны быть какие-то результаты этой проверки», — рассказал представитель ведомства Виталий Зонов. Источник агентства в силовой среде уточнил, что первую аналитическую записку отправят в Москву 12 февраля. Кроме того, он подтвердил информацию URA.RU о том, что масштабная ревизия затронула не только свердловскую прокуратуру и прокуратуру Екатеринбурга, но и свердловский главк МВД, а также УМВД РФ по Екатеринбургу.

«С 8 по 12 февраля в МВД проверяют учетно-регистрационные базы. В частности, ведется работа в Ленинском и Верх-Исетском отделах полиции, где смотрят, как прокуратура надзирала за дознанием. А в Кировском и Чкаловском отделах полиции Генпрокуратуру заинтересовала следственная часть. В целом проверяют качество взаимодействия местной прокуратуры с МВД», — описал ситуацию источник. Представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области воздерживается от комментариев по теме, указывая на другую подведомственность. В Генпрокуратуре пока не ответили на запрос URA.RU, ведется ли какая-либо работа в МВД.

О том, что в свердловской прокуратуре проходит крупнейшая за последние десять лет проверка из Москвы, URA.RU сообщало в начале февраля. Источники агентства сообщали, что на Среднем Урале работает группа ревизоров из 36-45 человек. По данным инсайдеров, одна из причин их визита — недостаточная эффективность в надзоре за расследованием преступлений.