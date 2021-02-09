Источник: ревизия Генпрокуратуры задела свердловский главк МВД

По данным разных источников, в Екатеринбурге работает группа из 36-45 человек Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Большая проверка свердловской прокуратуры со стороны Генпрокуратуры РФ коснулась ГУ МВД по Свердловской области и УМВД РФ по Екатеринбургу, сообщил источник URA.RU во властных структурах. По его словам, представители центрального аппарата Генпрокуратуры работали также в мэрии Екатеринбурга.

«Проверяющие смотрят, как осуществлялось взаимодействие между МВД и местной прокуратурой (в том числе по надзору за полицейским следствием). То же самое в мэрии — как исполнялись предписания и представления, насколько внимательно за этим следила прокуратура», — поделился инсайдер. Другой источник URA.RU — в силовой среде — подчеркнул, что МВД не может быть предметом инспектирования Генпрокуратуры. «Скорее всего, речь идет о сверке данных», — сказал он.

Представители мэрии Екатеринбурга и ГУ МВД РФ по Свердловской области предложили обратиться за комментарием в свердловскую прокуратуру. Там корреспондента направили в пресс-службу центрального аппарата Генпрокуратуры. На момент публикации ответ на запрос URA.RU оттуда не поступил.

О том, что в свердловской прокуратуре проходит крупнейшая за последние десять лет проверка из Москвы, URA.RU сообщало в начале февраля. Источники агентства сообщали, что на Среднем Урале работает группа ревизоров из 36-45 человек. По данным инсайдеров, одна из причин их визита — недостаточная эффективность в надзоре за расследованием преступлений.