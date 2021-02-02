Инсайдер: свердловскую прокуратуру проверят два зама генпрокурора

Проверяющих отправила Генпрокуратура Фото: Софья Сандурская © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В Свердловскую область с проверкой приедут сразу два заместителя Генпрокурора РФ. Об этом сообщило сразу несколько источников URA.RU.

«Один из генералов, который приезжает в Екатеринбург — заместитель генерального прокурора России Игоря Краснова стал Анатолий Разинкин. Имя второго пока неизвестно. Это будет жесткая проверка перед передачей власти в областной прокуратуре. В других регионах такие проверки заканчивались кадровыми перестановками среди руководства», — сообщил собеседник агентства.

В прокуратуре Свердловской области ранее заявляли, что не могут комментировать мероприятия, инициаторами которых является Генпрокуратура. В пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ был направлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурга 29 января прибыл замгенпрокурора Сергей Зайцев, который возглавил управление Генпрокуратуры про Уральскому федеральному округу. Его представил замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев. Инсайдеры сообщали, что инициатором стал переходящий на службу в Москву замгенпрокурора Игорь Ткачев. Также стало известно, что прокурор Свердловской области Сергей Охлопков написал заявление о выходе в отставку.