02 февраля 2021

Инсайдер: свердловскую прокуратуру проверят два зама генпрокурора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, вывеска, табличка, генеральная прокуратура рф, генеральная прокуратура российской федерации
Проверяющих отправила Генпрокуратура Фото: Софья Сандурская © URA.RU
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

В Свердловскую область с проверкой приедут сразу два заместителя Генпрокурора РФ. Об этом сообщило сразу несколько источников URA.RU.

«Один из генералов, который приезжает в Екатеринбург — заместитель генерального прокурора России Игоря Краснова стал Анатолий Разинкин. Имя второго пока неизвестно. Это будет жесткая проверка перед передачей власти в областной прокуратуре. В других регионах такие проверки заканчивались кадровыми перестановками среди руководства», — сообщил собеседник агентства.

В прокуратуре Свердловской области ранее заявляли, что не могут комментировать мероприятия, инициаторами которых является Генпрокуратура. В пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ был направлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурга 29 января прибыл замгенпрокурора Сергей Зайцев, который возглавил управление Генпрокуратуры про Уральскому федеральному округу. Его представил замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев. Инсайдеры сообщали, что инициатором стал переходящий на службу в Москву замгенпрокурора Игорь Ткачев. Также стало известно, что прокурор Свердловской области Сергей Охлопков написал заявление о выходе в отставку.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...