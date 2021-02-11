Соратницу Алексея Навального обвиняют в незаконном проникновении в жилище Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотруднице «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК — признан иностранным агентом) Любови Соболь предъявили новое обвинение. Следствие вменяет ей попытку незаконного проникновения в жилище.

«Сегодня Соболь предъявили обвинение по ч.2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения)», — написала Соболь на своей странице в Twitter. Уточняется, что сотрудницу ФБК уже допросили в качестве обвиняемой, а в пятницу она и ее адвокат начнут знакомиться с материалами уголовного дела. Санкция статьи предусматривает до 200 тысяч рублей штрафа, либо лишение свободы на срок до двух лет.

По версии Следственного комитета РФ, сторонница блогера Алексея Навального несколько раз пыталась проникнуть в квартиру к пожилой женщине, незаконно используя форму сотрудника Роспотребнадзора. Также в ведомстве сообщают, что Соболь ввела в заблуждение курьера, представившись брошенной женой с маленькими ребенком, чтобы проникнуть в подъезд дома, передает « Федеральное агентство новостей ».

Это второе обвинение, предъявленное Соболь, в феврале. Также ей вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. А в январе Симановский суд Москвы назначил соратнице Навального штраф в размере 250 тысяч рублей за призывы участвовать в незаконных акциях, пишет RT.