Соболь предъявили обвинение

Любовь Соболь обвиняют в нарушению санитарно-эпидемиологических правил Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Сотруднице «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом — прим. ред.) Любови Соболь предъявили обвинения. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

«Она обвиняется в подстрекательстве к нарушению сан-эпид правил, создавшему угрозу массового заболевания людей», — написал Воронин в Twitter. Также в документе, который он приложил, сказано, что Соболь призывала других граждан к совершению преступления.

Ранее сотрудницу ФБК и брата блогера Алексея Навального Олега задержали на 48 часов в рамках возбужденного после несанкционированных митингов уголовного дела. Также Соболь был назначен административный штраф в размере 250 тысяч рублей в связи с ее призывами участвовать в несанкционированной акции 23 января, пишет RT.

Самого Навального задержали в аэропорту Шереметьево после прибытия из Германии. После его ареста трижды проходили незаконные митинги в его поддержку. Симоновский суд Москвы признал блогера виновным в нарушении условий испытательного срока и отменил условное наказание по делу «Ив Роше». Блогера приговорили к 3,5 годам лишения свободы.