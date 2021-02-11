Бывший пермский вице-премьер выступил в суде с последним словом

Роман Кокшаров сказал, что действовал в рамках полномочий Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший вице-премьер правительства Пермского края Роман Кокшаров, обвиняемый по двум эпизодам преступной деятельности, выступил с последним словом в Ленинском райсуде Перми, где слушается его дело. Он заявил, что исполнял свои должностные обязанности в рамках данным полномочий. Кокшаров также отметил, что принимал решения, исходя из ситуации в муниципалитетах.

«Я часто слышал [в ходе суда] со стороны гособвинения, что один ответственнен за их исполнение судебных иешений и, как в сказке находить деньги [для муницмпалитетов],чтобы их исполнять. Но это фантастика», — отметил Кркшаров. Он также пояснил, что решение о ваедение режима ЧС в Гайнском районе было продиктовано ситуацией. «Я понял, что ситуация была критическая. Нужно было очень быстро ее решать и губернатором было принято правильное решение-выделить из резервного фонда деньги на покупку катеров», — сказал Кокшаров. После этого суд удалился в совещательную комнату. Приговор Кокшарову огласят 15 марта.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Кокшарова началось в апреле 2020 года. Экс-чиновника краевого правительства обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Санкция по первой статье предусматривает максимальный срок до четырех лет лишения свободы, по второй — до двух лет лишения свободы.

По версии стороны обвинения Кокшаров, будучи зампредседателя правительства Прикамья, помогал коммерческой фирме выполнять госконтракты. Кроме того, он поручил бывшему главе Гайнского района Владимиру Исаеву введсти режим, чтобы приобрести катера для паромной переправы минуя конкурсные процедуры.

Ранее на суде Кокшаров заявил, что не признает себя виновным, поскольку лишь исполнял поручения бывшего губернатора Пермского края Максима Решетникова. Прокурор в ходе прений сторон ходатайствовал в суде о назначении бывшему вице-премьеру условного наказания.