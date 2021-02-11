Чиновник пробудет под домашним арестом как минимум до 9 апреля Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Задержание главы Кировского района Екатеринбурга Лошакова

Верх-Исетский суд Екатеринбурга отправил под домашний арест до 9 апреля начальника отдела по благоустройству Кировского района Илью Лободу, которого накануне задержала ФСБ по обвинению в мошенничестве при проведении дорожных ремонтов (ч. 4 ст. 159 УК РФ). На других обвиняемых — директора районного ДЭУ Сергея Худякова и главного инженера ДЭУ Александра Юхно — наложен запрет определенных действий, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«При этом следствие настаивало на двухмесячном аресте всех троих», — рассказал источник агентства в силовой среде.

Накануне утром сотрудники свердловского УФСБ и регионального Следственного комитета провели спецоперацию в Кировском ДЭУ с задержаниями и выемкой документов. Источники URA.RU отмечают, что оперативные мероприятия проводились сразу в трех местах, а следственные действия продолжились 11 февраля. Все это связано с уголовным делом, возбужденным 10 ноября 2020 года, утверждают инсайдеры. Расследованием занимается СК.

По версии силовиков, ДЭУ заключало контракты на проведение дорожных ремонтов с аффилированным подрядчиком, через которого впоследствии выводились бюджетные средства (в действительности работы проводились не подрядчиком, а силами самих властей). Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении URA.RU, речь идет о как минимум шести закупках. Первая (от 10 октября 2019 года) — ремонт проезда и тротуара на ул. 40-летия Комсомола, 38/3. Остальные четыре (лето-осень 2019 года) — «оказание услуг рабочих по комплексному содержанию улично-дорожной сети и объектов зеленого хозяйства» в Кировском районе.

В ноябре 2020-го ФСБ обыскала районную администрацию, после чего на допрос в управление были доставлены глава Кировского района Александр Лошаков и директор ДЭУ Худяков (его отпустили через несколько часов). 5 февраля новый мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отстранил Лошакова от работы.