Экономисты дали прогноз по ипотечным ставкам в России

Центробанк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 4,25% годовых в ходе заседания 12 февраля. При этом даже в случае снижения, ставки по ипотеке останутся на том же уровне. С таким прогнозом выступили экономисты.
«Не стоит ждать изменений условий ипотечного кредитования, особенно если не произойдет изменения ключевой ставки. Банки продолжают адаптироваться к условиям, сложившимся в результате понижения ключевой ставки на 2% в 2020 году, а также в результате экономических последствий пандемии », — сказал РИА «Новости» доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ имени Плеханова Максим Марков.
Снижение ставок по ипотеке не произойдет, так как в России продолжает действовать программа льготной ипотеки, считает директор банковских рейтингов «Национального рейтингового агентства» Константин Бородулин. По его прогнозу, система льготного ипотечного кредитования может быть продлена в регионах РФ.
Ранее эксперты прогнозировали, что рост цен на квадратные метры, начавшийся в 2020 году, не закончится в 2021. Специалисты по недвижимости ожидают подорожание до 12%.
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